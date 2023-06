Il Covid rialza la testa a Ny, acque reflue mostrano un aumento

(ANSA) - NEW YORK, 01 GIU - Il Covid rialza la testa a New York. Le analisi delle acque reflue mostrano segnali di ripresa del virus nella Grande Mela e nelle aree limitrofe. I 14 impianti di trattamento delle acque reflue nella città hanno infatti riportato un'elevata concentrazione di Covid, ovvero almeno 50 o più casi ogni 100.000 persone. Le autorità confermano l'aumento delle rilevazioni dalle acque reflue ma ritengono che sia ancora troppo presto per dire se questo indichi o meno una nuova ondata. (ANSA).