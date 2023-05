Chris Christie sfida Trump, atteso l'annuncio della candidatura

(ANSA) - NEW YORK, 31 MAG - Chris Christie, il repubblicano ex governatore del New Jersey, annuncerà la sua candidatura al 2024 la settimana prossima nel corso di un evento in New Hampshire. Con la discesa in campo Christie sfida Donald Trump, al quale da tempo non risparmia dure critiche. Di origini italiane da parte di madre, l'ex governatore del New Jersey è salito alle cronache negli anni per la sua forte personalità ma anche per essere riuscito a collaborare con Barack Obama quando era presidente. Christie nel 2016 è stato uno dei primi a difendere Trump dagli attacchi dell'establishment, ma il loro rapporto si è poi lentamente incrinato. (ANSA).