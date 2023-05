Usa, Fitch mette il rating sotto osservazione

(ANSA) - NEW YORK, 24 MAG - Fitch mette il rating americano AAA sotto osservazione, con implicazioni negative. L'agenzia spiega che la decisione riflette lo scontro in atto sul tetto del debito Usa.

"Fitch continua ad attendersi una soluzione prima della data 'x', ma ritiene comunque che siano aumentati i rischi che il tetto del debito non venga alzato o sospeso prima" di quella data, si legge in un comunicato dell'agenzia di rating. (ANSA).