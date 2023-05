Usa 2024, DeSantis: vincerò se avrò la nomination repubblicana

(ANSA) - NEW YORK, 24 MAG - "Corro per la presidenza per guidare il grande ritorno" degli Stati Uniti, ha annunciato il governatore della Florida, Ron DeSantis.

"Il declino è una scelta, il successo si può ottenere e la libertà è qualcosa per cui combattere. Dobbiamo guardare avanti, non indietro". DeSantis assicura che sarà un manager "energico", convinto che vincerà le elezioni se otterrà la nomination repubblicana. (ANSA).