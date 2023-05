Il Wsj appoggia DeSantis, 'ma sia più autoironico, come Reagan'

(ANSA) - WASHINGTON, 25 MAG - All'indomani della sua tribolata candidatura alle presidenziali del 2024, Ron DeSantis incassa l'endorsement del Wall Street Journal. Che il prestigioso quotidiano economico di Rupert Murdoch avesse scaricato Donald Trump era noto ma adesso, in un lungo editoriale, la direttrice spiega perché il governatore della Florida sia l'unica speranza per il partito repubblicano.

"La triste realtà è che gli Stati Uniti si avviano ad una sfida tra due presidenti anziani, Joe Biden e Donald Trump, che la maggior parte degli americani afferma di non volere", si legge nell'articolo nel quale si mettono in evidenza l'eccezionale curriculum di DeSantis - Yale, Harvard, l'Iraq - e i suoi successi in Florida. L'editoriale sottolinea anche i limiti del governatore 44enne, in primo luogo la sua ambiguità sulla guerra in Ucraina. Quindi il fatto che deve allargare la sua visione al resto degli Stati Uniti e infine un'eccessiva rigidità in pubblico. "A DeSantis farebbe bene un po' di autoironia alla Ronald Reagan", suggerisce il Wall Street Journal. (ANSA).