Trump attacca, 'DeSantis sleale, non può vincere le elezioni'

(ANSA) - NEW YORK, 24 MAG - Ron DeSantis "non può vincere le elezioni (o conquistare la nomination)": "ha bisogno di un trapianto di personalità e, da quanto ne so, non è ancora disponibile da un punto di vista medico. E' una persona sleale".

Donald Trump attacca il governatore della Florida, chiamandolo "Ron DeSanctus", a poche ore dalla sua candidatura per le elezioni del 2024, attesa nel corso della giornata a fianco di Elon Musk su Twitter. (ANSA).