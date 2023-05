Elon Musk spiazza Murdoch, sempre più re dei media conservatori

(ANSA) - NEW YORK, 24 MAG - Elon Musk spiazza Rupert Murdoch e si afferma come re dei media conservatori. Se fino a poco fa Fox News del tycoon australiano era il luogo privilegiato dai repubblicani per i loro annunci, ora l'attenzione dei conservatori è tutta su Twitter con l'avvicinarsi delle elezioni del 2024. E l'atteso annuncio di Ron DeSantis sulla sua candidatura a fianco di Musk è l'ennesima conferma, riporta Axios, del trend in atto.

Il patron di Tesla lo scorso anno ha dichiarato che avrebbe appoggiato DeSantis nel caso in cui si fosse candidato, ma di recente ha lodato il senatore repubblicano Tim Scott per la sua discesa in campo nella corsa alla Casa Bianca. (ANSA).