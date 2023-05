Usa 2024: Hillary Clinton, l'età di Biden è questione legittima

(ANSA) - NEW YORK, 23 MAG - Per l'ex segretario di stato Usa Hillary Clinton, l'età del presidente Joe Biden è una questione legittima. "La sua eta' e' un problema e le persone hanno tutto il diritto di considerarla", ha detto al Financial Times Weekend Festival a Washington, allontanandosi dalla posizione di molti leader democratici che invece hanno a piu' riprese respinto le preoccupazioni. Biden è il presidente più anziano della storia americana e compirà 81 anni il giorno delle elezioni, ma se verra' eletto alla fine del secondo mandato ne avra' 86. (ANSA).