Wsj, Epstein cercò di ricattare Bill Gates per affaire con russa

(ANSA) - WASHINGTON, 21 MAG - Il defunto finanziere Jeffrey Epstein, suicidatosi in cella mentre attendeva un processo per traffico sessuale di minorenni, sembra aver minacciato e Bill Gates e aver tentato di ricattarlo via email per la sua relazione extraconiugale con una giocatrice di bridge russa. Lo rivela il Wall Street Journal nell'ultimo di una serie di articoli sulla rete di contatti di Epstein.

Dopo aver scoperto la presunta relazione del co-fondatore di Microsoft con Mila Antonova, conosciuta nel 2010 quando lei era una ventenne, il finanziere chiese a Gates di rimborsargli le spese sostenute per la frequenza della giovane a una scuola di programmazione di software. Questo dopo non essere riuscito a convincere Gates a sostenere finanziariamente una fondazione di beneficenza creata per rifarsi una reputazione offuscata da una precedente condanna per abuso sessuale di una minorenne. (ANSA).