Usa, 'provocatoria' visita ministro Israele a luogo sacro

(ANSA) - WASHINGTON, 21 MAG - Gli Usa sono "preoccupati per la visita provocatoria di oggi" del ministro della sicurezza nazionale israeliano di estrema destra Itamar Ben-Gvir al complesso della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme. "Questo spazio sacro non dovrebbe essere utilizzato per scopi politici e chiediamo a tutte le parti di rispettarne la sacralità", ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller.

(ANSA).