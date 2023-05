Il piano di Biden per arginare la siccità del fiume Colorado

(ANSA) - WASHINGTON, 22 MAG - L'amministrazione Biden ha raggiunto uno storico accordo con la California, l'Arizona e il Nevada per prelevare meno acqua dal fiume Colorado, afflitto da una grave siccità. Lo riferisce il New York Times. Il piano ridurrà, almeno per il momento, il rischio di prosciugamento sotto la diga di Hoover, che metterebbe a rischio l'approvvigionamento idrico per Phoenix, Los Angeles e alcuni dei terreni agricoli più produttivi d'America.

Il fiume Colorado fornisce acqua potabile a 40 milioni di americani in sette Stati e parte del Messico e irriga 5,5 milioni di acri di terreno agricolo. L'elettricità generata dalle dighe sui due bacini idrici principali del fiume, il lago Mead e il lago Powell, alimenta milioni di case e aziende.

In base all'accordo, fino al 2026 il governo federale pagherà 1,2 miliardi di dollari ai distretti idrici, le città e le comunità di nativi americani, in cambio di un taglio sull'uso dell'acqua. In totale si tratterà di una riduzione del 13%, una percentuale record. (ANSA).