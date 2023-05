Usa: Harry e Meghan chiedono le foto dell'inseguimento a NY

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Il duca e la duchessa del Sussex hanno chiesto all'agenzia fotografica Backgrid di consegnare le immagini scattate a New York durante quello che la coppia reale ha definito un inseguimento "quasi catastrofico" con "un anello di paparazzi molto aggressivi". Lo scrive la Bbc.

Backgrid, un'agenzia cinematografica di intrattenimento con sede in California, ha fatto sapere di aver respinto la richiesta, presentata in una lettera dal team legale dei Sussex.

L'episodio, che ricorda l'incidente nel quale perse la vita la principessa Diana, è avvenuto dopo che la coppia e la madre di Meghan avevano partecipato a una cerimonia.

Backgrid ha detto alla Bbc che la lettera affermava: "Con la presente chiediamo a Backgrid di fornirci immediatamente copie di tutte le foto, i video e/o i filmati scattati ieri sera dai fotografi freelance dopo che la coppia ha lasciato il loro evento e nelle ore successive". L'agenzia ha detto all'emittente di aver risposto: "In America la proprietà appartiene al proprietario: i terzi non possono pretendere nulla, come forse possono fare i re.

Il racconto di Harry e Meghan è stato contestato, con la polizia che ha confermato che non sono stati segnalati incidenti, feriti o arresti, mentre Backgrid ha negato che i paparazzi si siano comportati in modo aggressivo, suggerendo persino che il veicolo dei Sussex fosse guidato in modo irregolare. Anche un tassista ha messo in dubbio la dichiarazione della coppia. (ANSA).