Torna Italy on Madison, eccellenze tricolori protagoniste a NY

(ANSA) - NEW YORK, 19 MAG - Torna 'Italy on Madison', e l'iconica strada di Manhattan celebra le eccellenze tricolori con i grandi marchi della moda, del design e dell'alta ristorazione italiana. Grazie all'iniziativa organizzata dall'Agenzia per il Commercio Estero dal 22 al 28 maggio sono in programma una serie di eventi, a partire dalla cerimonia di inaugurazione presso la sede dell'Ice, che darà il via a sei giorni di seminari, sfilate, cocktail, incontri con i media e con la grande comunità newyorkese.

Gli Stati Uniti rimangono il terzo paese partner dell'Italia, e l'andamento degli scambi Usa-Italia continua a consolidare il forte aumento già rilevato nel 2022 con un +16,2 %, mentre l'interscambio Italia-Usa ha registrato un incremento del +37, 5%. "La prima parte del 2023 si è caratterizzata per una ulteriore crescita del made in Italy negli Stati Uniti, ha affermato Antonino Laspina, direttore dell'Agenzia Ice di New York e coordinatore della rete Usa.

L'evento Italy on Madison 2023 intende essere un ulteriore supporto in attività promozionali e di comunicazione alle imprese che operano nel più 'italiano' distretto dello shopping fuori dal nostro paese". Tra i marchi che partecipano all'iniziativa ci sono Aquatalia, Aquazzurra, Brioni, Buccellati, Canali, Davide Cenci, Eleventy, Kiton, Ippolita, Isaia, Marina Rinaldi, Max Mara, Sermoneta Gloves, Tods, Frette, Natuzzi Italia, OnMadisonPark, Poliform, Rimadesio, Altesi, Bar Italia, Eataly, Il Mulino, San Pietro, e Serafina. (ANSA).