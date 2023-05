'Harry e Meghan inseguiti da paparazzi, rischiata tragedia'

Il principe Harry e Meghan Markle sono stati coinvolti in un "inseguimento" in auto "quasi catastrofico" da parte di paparazzi a New York, dove si trovavano per una premiazione del duchessa di Sussex. Lo riporta The Independent.

L'inseguimento del principe Harry e della moglie Meghan Markle a New York da parte dei paparazzi è durato "due ore" con vari scontri evitati per poco con altre auto, pedoni e due agenti del New York Police Department, afferma un portavoce del principe, citato dai vari media. L'incidente è avvenuto dopo che la coppia aveva partecipato a una premiazione a New York, nel primo evento pubblico dopo l'incoronazione di re Carlo III.