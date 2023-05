La denuncia di Guterres, armi chimiche ancora usate nel mondo

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Nel mondo le armi chimiche continuano ad essere usate. E' l'allarme lanciato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che in un videomessaggio inviato alla quinta sessione speciale degli Stati parte per rivedere il funzionamento della Convenzione sulle armi chimiche ha dichiarato: . "Dobbiamo fare tutto il possibile per eliminare queste insensate armi del terrore".

Le armi chimiche "non hanno posto nel nostro mondo" ha aggiunto, e "il loro uso ovunque, da parte di chiunque, per qualsiasi motivo è inaccettabile", ha insistito Guterres, sottolineando l'importanza della Convenzione sulle armi chimiche. Entrata in vigore nel 1997 la convenzione mira ad eliminare un'intera categoria di armi di distruzione di massa vietando lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione, lo stoccaggio, il possesso, il trasferimento o l'uso di armi chimiche da parte dei 193 Stati parte. Dunque i Paesi firmatari devono adottare le misure per garantire la distruzione sicura delle scorte esistenti.

Secondo l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, circa il 98% della popolazione mondiale vive sotto la protezione della Convenzione e il 99% delle scorte dichiarate sono state distrutte in modo verificabile,. "Questa importante pietra miliare del disarmo è il risultato del fatto che il mondo si riunisce e parla con una sola voce per esprimere l'orrore dell'umanità per l'uso di armi chimiche", ha detto il capo delle Nazioni Unite. "Da allora, la Convenzione ha contribuito a creare un mondo più sicuro per tutti noi" ha assicurato Guterres esortando gli Stati a rinnovare e rafforzare il loro impegno nei confronti della Convenzione sulle armi chimiche. "Raduniamo il mondo dietro il nostro obiettivo di un mondo più sicuro e più sicuro per tutti: un mondo senza armi chimiche" ha concluso.

