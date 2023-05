A Ny l'iconico Roosevelt Hotel diventa un rifugio per migranti

(ANSA) - NEW YORK, 15 MAG - A New York l'iconico Roosevelt Hotel diventa un rifugio per migranti. L'albergo con circa mille stanze a Midtown Manhattan, chiuso da quasi tre anni, sta riaprendo i battenti come "centro di arrivo per i richiedenti asilo" e rifugio di emergenza nel tentativo di gestire l'intenso afflusso di migranti che dovrebbe inondare la città nelle prossime settimane. Ad annunciarlo è stato il sindaco della Grande Mela, Eric Adams.

Il Roosevelt Hotel ha aperto 175 camere per bambini e famiglie, e altre 675 saranno agibili entro la fine della settimana. Inoltre, 75 coppie di migranti adulti saranno temporaneamente ospitate all'interno di una palestra in una scuola di Coney Island. (ANSA).