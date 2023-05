E' un teenager dell'Honduras il ragazzo morto sotto custodia Usa

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAG - Un teenager dell'Honduras che ha attraversato il confine ed è entrato negli Stati Uniti senza la sua famiglia è morto sotto la custodia della autorità statunitensi. Il ragazzo aveva 17 anni ed è deceduto in un rifugio in Florida. Il Dipartimento della Salute e dei servizi umani ha comunicato il decesso senza fornire dettagli e generalità, diffuse successivamente dalle autorità dell'Honduras. (ANSA).