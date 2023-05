Scadute norme Covid, caos al confine tra Usa e Messico

(ANSA) - BROWNVILLE, 11 MAG - Le regole dell'era Covid che hanno impedito a centinaia di migliaia di persone di chiedere asilo al confine meridionale degli Stati Uniti sono scadute a mezzanotte ora di Washington, creando incertezza per i migranti e scatenando una tempesta politica.

Il governo del presidente Joe Biden afferma che sta cercando di bilanciare un sistema umano di offrire rifugio a chi è nel bisogno con uno che impedirà un aumento incontrollabile degli arrivi.

"Il confine non è aperto. Le persone che non utilizzano i percorsi legali disponibili per entrare negli Stati Uniti ora devono affrontare conseguenze più gravi, tra cui un divieto di rientro minimo di cinque anni e un potenziale procedimento penale", ha ricordato il segretario per la Sicurezza interna Alejandro Mayorkas. (ANSA).