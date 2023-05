Ex Marine sarà incriminato per la morte di un senzatetto

(ANSA) - WASHINGTON, 11 MAG - Un ex marine Usa sarà incriminato di omicidio colposo per la morte di un senzatetto afroamericano nella metropolitana di New York City. Lo ha detto il procuratore distrettuale di Manhattan.

Daniel Penny, 24 anni, sarà arrestato e formalmente accusato nelle oggi di aver soffocato il 30enne Jordan Neely.

Il fatto era stato ripreso da un giornalista freelance in un video shock di 2 minuti e 55 secondi. Secondo il racconto dei testimoni il senzatetto aveva un atteggiamento aggressivo ma non aveva attaccato nessun passeggero quando a sua volta è stato assalito dall'ex Marine. (ANSA).