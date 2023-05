Atleta Nba Usa definisce Taiwan un Paese,scoppia la polemica

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Scoppia la polemica per le parole usate dalla stella della pallacanestro Dwight Howard in un video su Taiwan. Errore dell'atleta 37enne: averlo definito un Paese.

Un'affermazione che ha fatto infuriare i suoi fan cinesi. Lo riporta la Bbc.

Nel video pubblicato mercoledì, che pubblicizzava un concorso i cui vincitori avrebbero trascorso una notte nell'ufficio presidenziale di Taiwan, l'otto volte All-Star dell'Nba diceva di aver iniziato ad apprezzare in maniera del tutto nuova "questo Paese". Una frase che lascerebbe intendere il riconoscimento del governo di Formosa come indipendente, cosa non accettata dalla Repubblica Popolare Cinese.

L'account ufficiale Weibo di Howard da allora si è riempito di commenti negativi da parte dei fan cinesi. Più felici, invece, quelli taiwanesi.

Dwight Howard si è trasferito a Taiwan dopo aver lasciato i Los Angeles Lakers nel 2022, e oggi gioca nel campionato locale per i Taoyuan Leopards. Dopo le critiche l'atleta ha dichiarato di essere stato interpretato male e di non voler lanciare nessun messaggio politico. "Non voglio essere coinvolto in nessuna politica - ha detto nel corso di un evento pubblico - Sono un essere umano e ho il diritto di parlare". (ANSA).