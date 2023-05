Il consigliere di Biden ha incontrato a Vienna Wang Yi

- Il consigliere per la sicurezza americana Jake Sullivan ha incontrato a Vienna il capo della politica estera del partito comunista cinese, Wang Yi. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

Sullivan e Wang Yi hanno avuto una discussione "franca, sostanziale e costruttiva" su questioni chiave nelle relazioni bilaterali tra gli Usa e la Cina, sulla sicurezza globale e regionale, sulla guerra della Russia contro l'Ucraina e sullo stretto di Taiwan, si sottolinea nella nota.

L'incontro, spiega la Casa Bianca, rientra negli sforzi in corso per tenere aperto il dialogo con Pechino in base agli impegni presi da Joe Biden e Xi Jinping a Bali lo scorso novembre. Il consigliere Usa e il funzionario cinese hanno convenuto di "mantenere questo importante canale di comunicazione". (ANSA).