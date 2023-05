Biden, non ho detto che non andrò al G7

(ANSA) - WASHINGTON, 11 MAG - Joe Biden nega di aver detto di essere disposto ad annullare o ritardare la prossima missione in Asia, che lo vedrà partecipare al G7 in Giappone, programmata per la fine del mese se entro tale data non sarà raggiunto un accordo sul tetto del debito degli Stati Uniti. "Non ho detto questo", ha risposto il presidente americano ad una domanda dei giornalisti al seguito. (ANSA).