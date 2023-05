'Uccelli cambiano forma in Nord-Sud America per climate change'

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAG - Gli uccelli cambiano forma a causa del cambiamento climatico. A rivelarlo e' un nuovo studio dell'Università del Michigan, secondo cui gli uccelli di tutto il continente americano stanno subendo modifiche significative nelle dimensioni e nella forma delle ali mano a mano che il pianeta si riscalda: in particolare, stanno diventando più piccoli (perche' cosi' trattengono meno calore) e con una maggiore apertura alare (per poter compiere lunghe migrazioni anche con corpi più piccoli e produrre l'energia necessaria per il volo). Questo nonostante i dati siano stati campionati da ambienti diversi utilizzando metodi diversi. Lo studio ha rivelato anche che gli uccelli più piccoli stanno cambiando più velocemente: "il motivo e' sconosciuto, ma forse deriva dal fatto che si stanno adattando più rapidamente alle pressioni evolutive", hanno spiegato gli esperti. "Se la selezione naturale gioca un ruolo nei modelli che abbiamo osservato, i nostri risultati suggeriscono che le specie più piccole potrebbero evolversi più velocemente", ha sottolineato il coautore della ricerca Brian Weeks dell'Università del Michigan.

