Usa 2024: Melania a Fox, Trump ha il mio sostegno, puo' vincere

(ANSA) - WASHINGTON, 09 MAG - Melania Trump ha rilasciato a Fox News un'intervista in cui ha ribadito il suo sostegno alla candidatura presidenziale del marito Donald Trump, nel giorno in cui una giuria a New York e' entrata in camera di consiglio per il verdetto nel processo civile per strupro e diffamazione intentato dalla scrittrice Jean Carroll contro il tycoon. "Mio marito ha ottenuto un enorme successo nella sua prima amministrazione e può guidarci ancora una volta verso la grandezza e la prosperità", ha detto l'ex first lady. "Ha il mio sostegno e non vediamo l'ora di restituire la speranza per il futuro e guidare l'America con amore e forza", ha aggiunto.

