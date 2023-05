Sparatoria in un centro commerciale del Texas, quattro morti

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Quattro persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un centro commerciale di Allen, sobborgo a nord di Dallas, in Texas. I media locali hanno mostrato i corpi a terra coperti da lenzuoli. Ci sono anche numerosi feriti, inclusi dei bambini. Secondo quanto riferito dalla polizia il killer è morto e inoltre si dà la caccia ad un altro sospetto. Il centro commerciale dove è avvenuta la sparatoria è molto grande e può contenere migliaia di persone. (ANSA).