Nuovo appello di Biden a Congresso, bandire le armi d'assalto

(ANSA) - WASHINGTON, 07 MAG - Joe Biden rinnova l'appello al Congresso a bandire le armi d'assalto dopo l'ennesima strage in Texas. "Ancora una volta chiedo al Congresso di approvare una legge che vieti le armi d'assalto e i caricatori ad alta capacità e che imponga controlli sul background di chi vuole acquistare un'arma. Non abbiamo bisogno di altro per tenere le nostre strade al sicuro", si legge in una nota del presidente americano che ricorda come dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti ci siano state già oltre 200 sparatorie di massa. (ANSA).