Pronta Uss Cooperstown, nave italiana gioiello della Marina Usa

(ANSA) - NEW YORK, 04 MAG - La nuova generazione di navi multiruolo di medie dimensioni della Marina Militare Usa batte bandiera italiana. In particolare, l'ultima in ordine di tempo consegnata, la Uss Cooperstown LCS-23, è stata costruita da Fincantieri, l'azienda di Trieste specializzata in cantieristica navale, attraverso la propria controllata Marinette Marine Corporation, in Wisconsin. La fregata della classe Freedom, il cui acronimo sta per Littoral Combat Ships, è stata intitolata a Cooperstown, la cittadina dello stato di New York nota come il luogo di nascita del baseball e dove si trova la National Baseball Hall of Fame. E' attualmente attraccata al porto della città di New York, dal quale sarà resa ufficialmente operativa con una cerimonia che si svolgerà il 6 maggio. Da qui raggiungerà il suo porto di origine, il Naval Station Mayport in Florida.

"La nave - ha detto all'ANSA Daxton Moore, ufficiale comandante della Uss Cooperstown durante una visita guidata in anteprima - rende omaggio ai veterani americani che hanno combattuto in diversi conflitti e che sono membri della Baseball Hall of Fame". Uno dei punti di forza della fregata è rappresentato dalle dimensioni. Lunga all'incirca 115 metri, la Uss Cooperstown sarà in grado di navigare in acque poco profonde e attraccare in porti non consentiti a navi di grandi dimensioni, ha sottolineato ancora Moore.

Come ha spiegato all'ANSA Eric Dent, portavoce di Fincantieri in Usa - la fregata è stata progettata, tra le altre cose, per le attività di sorveglianza e difesa delle coste. "Ha dimensioni più piccole - ha osservato - rispetto ad altre navi da guerra della Marina americana, un fattore che permette l'ingaggio con Paesi che hanno lo stesso tipo di navi. La LCS è in grado anche di operare in acque profonde, per affrontare minacce asimmetriche quali mine, battelli diesel silenziosi e navi di superficie veloci".

Con una velocità massima di oltre 40 nodi, le unità della classe LCS si configurano come tra le navi militari monoscafo più veloci al mondo. Anche se non ufficializzato ancora, la Uss Cooperstown sarà presumibilmente impiegata per contrastare il traffico di droga dal centro e Sud America.

"Il nostro lavoro nella costruzione di navi per Lockheed Martin e per la Navy for Freedom-class LCS - aggiunge Dent - ha davvero aperto gli occhi su ciò che Fincantieri porta all'industria della cantieristica navale in Usa. Abbiamo dimostrato alla Marina che siamo una forza navale seria e innovativa in grado di fare molto di più". (ANSA).