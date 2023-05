ANSA/Un'icona italiana, negli Stati Uniti si celebra la pasta

(di Gina Di Meo) (ANSA) - NEW YORK, 04 MAG - La regina dell'italianità diventa protagonista della tavola americana. La Grande Mela celebra la pasta, tra i simboli più riconoscibili del Bel Paese, attraverso un'iniziativa di Eataly che per sei mesi, a partire dal 12 maggio, offrirà piatti speciali, educational e altri eventi dedicati alla semplice combinazione di acqua e farina diventata una delle migliori conquiste culinarie in Italia.

L'iniziativa, ribattezzata non a caso 'Icons of Eataly', avrà come punto di forza le ricette più famose e tradizionali che dall'Italia hanno conquistato i palati mondiali. Tra queste, lo spaghetto Cacio e Pepe, il pacchero ai tre Pomodori, le linguine allo Scoglio, le tagliatelle alla bolognese, la lasagna emiliana, i rigatoni alla Carbonara. Una ricetta ogni mese per la durata di sei mesi per raccontare la storia della tradizione dietro questi piatti.

Inoltre, le location Eataly di New York e Los Angeles, per circa dieci giorni, dal 12 al 23 maggio, vedranno dietro i fornelli chef rinomati, tra cui Michele Casadei Massari, Missy Robbins, Stefano Secchi, Heinz Beck, Mattia Agazzi, Luca Fantini. A Los Angeles ci sarà anche un evento speciale con il calciatore Giorgio Chiellini.

"La pasta, piatto simbolo dell'italianità a tavol - ha spiegato Eataly all'ANSA attraverso un comunicato - è tanto amata quanto oggetto di un consumo che non sempre tiene conto di origine e lavorazione delle materie prime, dei processi produttivi e delle tradizioni, tanto in Italia quanto all'estero. Per creare cultura su questo alimento così iconico per noi italiani, Eataly ha deciso di agire attraverso la forza dei nostri punti vendita nel mondo, considerati un punto di riferimento per i prodotti italiani di qualità e le tradizioni autentiche. Abbiamo lavorato sull'assortimento, sull'offerta in ristorazione e sulla didattica, declinando specifiche offerte per i diversi mercati del mondo, ma sempre con l'obiettivo di creare cultura su questo alimento così iconico per noi italiani e sempre facendo vivere ai clienti esperienze uniche attraverso il mix di mercato, ristorazione e didattica". (ANSA).