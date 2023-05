Usa, arrestato il killer della strage in Texas

E' stato catturato dopo quasi 72 ore di fuga Francisco Oropeza, il 38enne messicano accusato di aver ucciso venerdì sera in Texas con un Ar-15 cinque vicini dell'Honduras, tra cui un bimbo di otto anni, dopo che alcuni di loro gli avevano chiesto di non sparare nel giardino di casa per far dormire un neonato. Lo riferiscono le forze dell'ordine. Oropeza è stato arrestato nella città texana di Cut and Shoot, a meno di 50 chilometri dalla scena del crimine, ha detto il procuratore distrettuale della contea di San Jacinto, Todd Dillon. Oltre 250 agenti locali e federali stavano cercando il sospetto da diversi giorni, in questo Stato del sud degli Usa dove le armi da fuoco abbondano. Le autorità avevano offerto una taglia di 80.000 dollari per qualsiasi informazione che portasse alla posizione del "mostro", come l'ha definito l'agente James Smith dell'Fbi.