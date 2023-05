Usa, arrestato il killer della strage in Texas

(ANSA) - WASHINGTON, 02 MAG - E' stato catturato dopo quasi 72 ore di fuga Francisco Oropeza, il 38enne messicano accusato di aver ucciso venerdì sera in Texas con un Ar-15 cinque vicini dell'Honduras, tra cui un bimbo di otto anni, dopo che alcuni di loro gli avevano chiesto di non sparare nel giardino di casa per far dormire un neonato. Lo riferisce la Cnn, citando due fonti delle forze dell'ordine. (ANSA).