Nuova vittoria per DeSantis, approvata la legge anti-immigrati

(ANSA) - WASHINGTON, 03 MAG - La Camera della Florida, guidata dai repubblicani, ha consegnato a Ron DeSantis un'altra vittoria con l'approvazione di una legge che garantirà milioni di dollari ad un controverso programma anti-immigrati che il governatore ha utilizzato l'estate scorsa per spedire centinaia di disperati dal Texas a Martha's Vineyard. Lo riporta Politico.

DeSantis, che nelle prossime settimane dovrebbe annunciare ufficialmente la sua candidatura alle presidenziali del 2024, ha spesso attaccato le politiche sull'immigrazione di Joe Biden e ritiene che la nuova legge invierà un "messaggio" all'amministrazione. Il provvedimento mette a disposizione 12 milioni di dollari per il trasferimento dei migranti dalla Florida ad un altro Stato e consente alle autorità dello Stato di condannare una persona che aiuta un migrante senza documenti a spostarsi per traffico di esseri umani. La legge proibisce inoltre a un immigrato senza documenti di guidare un'auto anche se ha una patente valida di un altro stato. (ANSA).