Usa verso nuovi centri per migranti in Guatemala e Colombia

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Gli Stati Uniti hanno annunciato l'intenzione di aprire nuovi centri di trattamento dei migranti in Colombia e Guatemala nell'ambito della strategia per ridurre l'immigrazione clandestina. Lo riporta la Bbc sottolineando che il piano prevede che le strutture regionali elaboreranno migliaia di richieste al mese, ampliando i percorsi per la migrazione legale mentre il numero di espulsioni per coloro che non possono stare negli Stati Uniti sarà raddoppiato o triplicato. Gli Stati Uniti - ricorda la Bbc - si stanno preparando a un picco nell'immigrazione con la fine delle misure per il Covid, prevista a maggio. I centri di elaborazione consentiranno ai richiedenti selezionati di entrare legalmente negli Stati Uniti.

Si prevede che tra le 5.000 e le 6.000 persone verranno esaminate mensilmente. (ANSA).