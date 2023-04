La scrittrice Carroll in aula, 'Trump mi violentò e mi diffamò'

(ANSA) - WASHINGTON, 26 APR - "Sono qui perché Donald Trump mi ha violentata, e quando ne ho scritto, ha detto che non è successo. Ha mentito e ha distrutto la mia reputazione, e io sono qui per cercare di riprendermi la vita": lo ha detto la scrittrice Jean Carroll testimoniando al processo civile in corso a New York, dove ha citato l'ex presidente accusandolo di averla stuprata nel camerino di un grande magazzino a metà anni '90 e di averla poi diffamata negando l'episodio. (ANSA).