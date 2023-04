Disney fa causa a DeSantis, 'sforzi politici per danneggiarci'

(ANSA) - NEW YORK, 26 APR - Topolino contro il governatore della Florida. La Disney fa causa a Ron DeSantis, accusandolo di compiere sforzi politici per danneggiare le sue attività, secondo quanto riporta Cnbc. L'azione legale si inserisce nello scontro che va avanti da mesi, dalla controversa legge 'Don't say gay' approvata da DeSantis contro la quale si è schierata Disney scatenando la vendetta del governatore della Florida.

Con l'azione legale la battaglia fra Disney e DeSantis si avvia così verso il tribunale con possibili conseguenze sull'attesa discesa in campo del governatore della Florida per le elezioni del 2024. Topolino accusa DeSantis di usare il suo potere come "un'arma" per condurre una "campagna mirata di ritorsione da parte del governo per punire Disney". La causa segue la decisione del governatore della Florida di annullare due accordi che concedevano a Disney il controllo sull'espansione di Disney World. Una decisione "palesemente di rappresaglia e palesemente incostituzionale", afferma Disney. Lo scontro affonda le radici nell'opposizione di Topolino alla legge detta 'Don't say gay', controversa norma che vieta di trattare temi sessuali nelle scuole. (ANSA).