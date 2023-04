Ron DeSantis incontra il premier Kishida a Tokyo

(ANSA) - TOKYO, 24 APR - Prima tappa a Tokyo per il governatore della Florida e potenziale candidato repubblicano nel 2024 alla presidenza degli Stati Uniti, Ron DeSantis. Tra i temi discussi nella visita alla residenza ufficiale del premier nipponico Fumio Kishida, l'alleanza tra i due Paesi e il 'difficile contesto' legato alla sicurezza nella regione dell'Indo-Pacifico.

Durante l'incontro DeSantis ha elogiato la decisione di Kishida di aumentare la spesa per la difesa del Giappone di fronte a quelle che vengono definite da Washington "le crescenti minacce militari" dei Paesi vicini, come la Cina e la Corea del Nord. "Un Giappone forte è buono per l'America. E una America forte è buona per il Giappone", ha detto il politico 44enne, aggiungendo che gli Stati Uniti saranno al fianco di Tokyo "ogni passo lungo il cammino".

Dichiarazioni di rito da parte di Kishida, che ha aggiunto come un'alleanza rafforzata è importante per "garantire la pace, la stabilità e la prosperità della comunità internazionale". Lo scorso dicembre il governo conservatore ha deciso di aumentare la spesa annuale per la difesa del Giappone fino a circa il 2% del prodotto interno lordo, decidendo di allinearsi ai livelli dei membri della Nato entro la fine di marzo 2028, e di acquisire capacità difensive di attacco a basi nemiche, in gran parte di produzione statunitense.

DeSantis è in Giappone con una delegazione commerciale, per promuovere scambi commerciali con lo Stato del sud-est degli Stati Uniti. Dopo la visita in Giappone, si recherà in Corea del Sud, Israele e Gran Bretagna. Un'operazione vista dagli analisti come un tentativo di ottenere maggiori credenziali sui temi della politica estera, e ulteriore visibilità a livello internazionale, prima di annunciare ufficialmente la sua candidatura presidenziale. (ANSA).