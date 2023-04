Si è consegnato l'uomo che ha sparato alla bimba negli Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 20 APR - Si è consegnato alla polizia il 24enne afromericano Robert Louis Singletary che ha sparato ad una bambina di sei anni e a suo padre dopo che il loro pallone da basket è finito nel suo giardino in North Carolina. Lo riporta la Cnn. L'uomo, che è accusato di tentato omicidio e aggressione armata, comparirà in tribunale nelle prossime ore.

Il padre della piccola è ancora ricoverato in ospedale. (ANSA).