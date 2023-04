L'account del Papa su Twitter ha perso la spunta blu

(ANSA) - WASHINGTON, 20 APR - L'account Twitter di Papa Francesco, che ha oltre 18,8 milioni di follower, è rimasto senza spunta blu dopo che è scattato l'ultimatum imposto da Elon Musk ai profili, costretti a pagare per avere l'agognato segno di verifica sul social media.

Oltre a @Pontifex, sono rimasti senza spunta la regina del pop Beyoncè, 15,5 milioni di follower, e il New York Times.

Salvo, per il momento, il profilo della Casa Bianca, che comunque aveva annunciato di non avere intenzione di pagare gli 84 dollari l'anno per iscriversi al programma 'Twitter blu'.

(ANSA).