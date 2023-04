Tre i ragazzi arrestati per gli omicidi a una festa in Alabama

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Salgono a tre le persone arrestate e accusate di omicidio nell'ambito della sparatoria avvenuta a una festa di compleanno a Dadeville, in Alabama. Lo scrive la Cnn online. Dopo il fermo di Ty Reik McCullough, 17 anni, e Travis McCullough, 16 anni, entrambi di Tuskegee (Alabama), la polizia ha arrestato Wilson LaMar Hill Jr., 20 anni, di Auburn, che è stato accusato di quattro capi d'imputazione per omicidio colposo.

L'attacco di sabato sera ha causato quattro morti e almeno 32 feriti, tra cui 15 adolescenti. I due adolescenti sospettati saranno incriminati in un tribunale per adulti, ha fatto sapere il procuratore distrettuale del quinto distretto Mike Segrest.

"Abbiamo ancora quattro persone in ospedale in condizioni gravi", ha proseguito Segrest. "Questa è solo la punta dell'iceberg. Non sappiamo ancora il movente", ha aggiunto.

