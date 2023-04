La Corte Suprema Usa prende tempo sulla pillola abortiva

(ANSA) - ROMA, 20 APR - La Corte Suprema americana mantiene l'accesso alla pillola abortiva ma solo temporaneamente. I saggi hanno infatti esteso la sospensione delle restrizioni al farmaco fino alla mezzanotte di domani guadagnando di fatto 24 ore per valutare e decidere il futuro del mifepristone.

Dopo che la Corte Suprema ha capovolto la storica sentenza sull'aborto la scorsa estate, in molti Stati repubblicani la battaglia si è spostata sui farmaci usati per le interruzioni di gravidanza. Il giudice del Texas Matthew Kacsmaryk, repubblicano nominato da Donald Trump, ha stabilito agli inizi di aprile la sospensione del mifepristone per ragioni di sicurezza, sposando la causa di alcuni medici e gruppi pro vita. L'amministrazione Biden ha presentato subito appello contro una decisione che di fatto bloccava in tutto il Paese la popolare pillola abortiva - usata in più della metà delle interruzioni di gravidanza negli Stati Uniti - e lo scontro è arrivato alla Corte Suprema.

(ANSA).