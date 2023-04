New York carissima, per viverci servono 300.000 dollari l'anno

Il caro-vita dilaga negli Stati Uniti. Per vivere a New York City, ma anche a Honolulu o San Francisco, un americano medio dovrebbe guadagnare almeno 300 mila dollari se vuole soddisfare qualche desiderio e il costo della vita. A rivelarlo è un nuovo studio di Smart Asset, una società di consulenza per gli investimenti, riportato dal New York Post. Mentre l'inflazione dilagante continua a erodere il potere d'acquisto, il 51% delle persone che guadagnano più di 100.000 dollari l'anno ha dichiarato di vivere stipendio per stipendio nel dicembre 2022, con un balzo del 9% rispetto all'anno precedente, stando ad un sondaggio di Lending Club. Nello specifico, i risultati mostrano che le persone che guadagnano 100.000 dollari a New York City hanno un potere di acquisto di soli 35.791 dollari se si considerano le tasse e il costo della vita. A Honolulu è pari a 36.025 dollari e a San Francisco (che occupa il terzo posto come città più costosa degli Usa) a 36.445. Per avere un potere d'acquisto di 100.000 dollari nelle tre città, quindi, un individuo dovrebbe guadagnarne 310.000 all'anno. La classifica è fortemente influenzata dalle tasse locali: gli stati più costosi come California, Hawaii e New York hanno tutti imposte sul reddito elevate. Al contrario, le città che danno un potere di acquisto più elevato con uno stipendio di 100.000 dollari, ossia pari a 80 mila dollari, includono Memphis, in Tennessee, e sette città del Texas (El Paso, Corpus Christi, Lubbock, Houston, San Antonio, Fort Worth, Arlington). Entrambi gli stati non hanno l'imposta sul reddito.