La Florida vieta l'aborto dopo sei settimane di gravidanza

(ANSA) - WASHINGTON, 13 APR - Il parlamento della Florida, controllato dai repubblicani, ha approvato il divieto di aborto dopo sei settimane di gravidanza, una vittoria politica chiave per il governatore Ron DeSantis in vista della sua attesa candidatura alla Casa Bianca. La legge prevede eccezioni sino a 15 settimane per le vittime di stupro, incesto e tratta di esseri umani, a condizione che la paziente fornisca prove, come un rapporto della polizia. Manca solo la firma di DeSantis, ma si tratta di una formalità.

"I dirigenti repubblicani eletti continuano il loro lavoro per smantellare le nostre libertà fondamentali, anche attraverso i tentativi di vietare l'aborto a livello nazionale. Il presidente Joe Biden e la sua amministrazione stanno dalla parte delle donne e dei medici e continueranno a lottare per proteggere l'accesso all'aborto e difendere i diritti riproduttivi", ha commentato la Casa Bianca. (ANSA).