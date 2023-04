Demi Moore candida il suo chihuahua per il Guinness dei primati

(ANSA) - NEW YORK, 13 APR - Demi Moore punta a conquistarsi un posto nel Guinness dei primati con il suo chihuahua Pilaf per la categoria di cane più piccolo al mondo. Lo riferisce la stessa attrice, 60 anni, in un post su Instagram. L'idea le è venuta dopo aver visto che la classifica dei record ha incoronato qualche giorno fa un chihuahua di due anni chiamato Pearl. Il minuscolo cane misura poco più di 12 cm, all'incirca come una banconota da un dollaro.

"Non so voi ma credo che Pilaf sia come Pearl. Candidiamo @pilaf.littlemouse?", ha scritto l'attrice che ha pubblicato una serie di foto del suo cagnolino accanto ad una banconota da cento dollari per dimostrarne la piccolezza. Immediata la serie di commenti in favore, tra cui quello dello stesso account del Guinness World Records che ha replicato con tre "wow". (ANSA).