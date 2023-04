Trump, 'non abbandonerò mai' la corsa alla Casa Bianca

(ANSA) - WASHINGTON, 12 APR - Donald Trump ha promesso ieri di "non abbandonare mai" la corsa alla Casa Bianca del 2024, nonostante sia stato incriminato con 34 capi d'accusa, ed ha insistito sul fatto che il presidente Joe Biden non è in grado di ricandidarsi.

Intervistato da Fox News, l'ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che nulla gli impedirebbe di candidarsi, nemmeno una condanna. "Non mi ritirerei mai", ha detto: "Non è il mio stile. Non lo farei".

Il 76enne Trump ha poi espresso i suoi dubbi sulla capacità di Biden - che 80 anni - di partecipare alla corsa del 2024.

"Non vedo come sia possibile", ha detto. "Non è una questione di età... Non credo che possa farlo". E poi: "Non vedo Biden in grado di farlo dal punto di vista fisico o mentale. Non lo vedo".

Nel corso dell'intervista Trump ha parlato anche di politica internazionale. "Il mondo è impazzito, sta esplodendo, e gli Stati Uniti non hanno assolutamente voce in capitolo", ha detto.

Poi, riferendosi al recente incontro in Cina tra il presidente francese Emmanuel Macron e il leader cinese Xi Jinping, ha affermato: "E Macron, che è un mio amico, è con la Cina a leccargli il culo. Ok, in Cina! Ho detto: 'La Francia ora va in Cina'". (ANSA).