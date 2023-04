Carte Usa, da morte di Putin all'attacco di Kiev,4 scenari jolly

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Un documento segreto dell'intelligence Usa, ottenuto dal New York Times, analizza quattro ipotetici scenari a un anno dall'inizio della guerra in Ucraina.

L'analisi della Defense Intelligence Agency delinea quattro scenari "jolly", fuori dagli schemi, e come potrebbero influenzare l'andamento del conflitto in Ucraina. Gli scenari ipotetici includono la morte dei presidenti russo e ucraino Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, il cambio della leadership all'interno delle forze armate russe e un attacco ucraino al Cremlino.

Il documento, afferma il New York Times, afferma che la guerra probabilmente si protrarrà. Uno dei quattro scenari svela cosa potrebbe accadere se l'Ucraina colpisse il Cremlino. Viene identificata un'ampia gamma di potenziali implicazioni. L'evento potrebbe portare a un'escalation, con Putin che risponde alle proteste pubbliche lanciando una mobilitazione militare su vasta scala e considerando l'uso di armi nucleari tattiche. Oppure, i timori della gente potrebbero indurlo a negoziare una soluzione alla guerra.

"L'amministrazione Biden - sostiene il Nyt - è stata particolarmente preoccupata per un possibile attacco a Mosca da parte dell'Ucraina perché potrebbe provocare una drammatica escalation da parte della Russia. I pericoli di un simile attacco da parte dell'Ucraina sono uno dei motivi per cui gli Stati Uniti sono stati riluttanti a fornire missili a lungo raggio a Kiev".

Mentre alcune analisi delle agenzie di intelligence forniscono valutazioni del risultato più probabile di un determinato evento, gli scenari jolly no. Descrive vari scenari possibili senza valutare ciò che potrebbe essere più probabile.

