Trump prova a bloccare la testimonianza di Pence sul 6 gennaio

(ANSA) - WASHINGTON, 11 APR - Gli avvocati di Donald Trump hanno presentato appello contro l'ordine per l'ex vice presidente Mike Pence di testimoniare davanti al procuratore speciale che sta indagando sul tentativo dell'ex presidente di ribaltare il risultato delle elezioni 2020 e la rivolta a Capitol Hill del 6 gennaio. Lo riferiscono fonti ad Abc news.

In passato il tycoon ha cercato di bloccare la testimonianza del suo ex braccio destro invocando il privilegio esecutivo, ma alla fine del mese scorso il giudice capo del tribunale distrettuale di Washington, James Boasberg, ha respinto le argomentazioni dei suoi legali a e ha ordinato a Pence di testimoniare e fornire tutti i documenti richiesti al procuratore speciale Jack Smith. L'ex vice presidente ha detto di non voler ricorrere in appello contro questa decisione indicando quindi di essere pronto a testimoniare. (ANSA).