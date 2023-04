La fuga di carte top secret Usa sui social media qualche giorno fa pone "un grave rischio per la sicurezza". Lo ha dichiarato il Pentagono. I documenti classificati riguardavano i piani per l'Ucraina e altri delicati dossier al centro della sicurezza americana : la Cina, l'Indo-Pacifico, il Medio Oriente (in particolare Israele e i capi del Mossad) e il terrorismo.