Biden, espulsione deputati dem scioccante, antidemocratica

(ANSA) - NEW YORK, 07 APR - "L'odierna espulsione in Tennessee di parlamentari impegnati in proteste pacifiche è scioccante, antidemocratica e senza precedenti". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden dopo che i repubblicani hanno votato per cacciare due deputati statali democratici (afroamericani) che hanno partecipato a una protesta contro le armi in seguito alla strage di Nashville. "Piuttosto che discutere i meriti della questione hanno scelto di punire, mettere a tacere ed espellere rappresentanti debitamente eletti del popolo", ha aggiunto. (ANSA).