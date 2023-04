Stormy Daniels, voglio testimoniare contro Donald Trump

(ANSA) - NEW YORK, 06 APR - La pornostar Stormy Daniels vuole "assolutamente" testimoniare contro Donald Trump. "Mi fa paura.

Ogni volta che si è in pubblico si ha paura. Ma non vedo l'ora.

Non ho nulla da nascondere", ha detto Stormy Daniels in un'intervista a Piers Morgan riportata da New York Post.

"Non penso che quello che ha fatto a me meriti la sua incarcerazione", aggiunge Stormy Daniels descrivendo la loro relazione sessuale come consensuale. "Se però sarà riconosciuto colpevole di tutte le altre cose, allora assolutamente merita il carcere", spiega la pornostar mettendo in evidenza che se non sarà chiamata come testimone al processo la validità della sua storia sarà messa in dubbio. "Se mi chiamano e mi fanno testimoniare legittimano me e la mia storia, se non lo fanno molti assumeranno automaticamente che non sono una buona testimone, che non sono credibile", osserva Stormy Daniels.

