Usa preoccupati su Gerusalemme, 'allentare la tensione'

(ANSA) - WASHINGTON, 05 APR - "Gli Stati Uniti sono estremamente preoccupati per gli scontri alla moschea di Al Aqsa e chiedono a tutte le parti di allentare la tensione". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti. (ANSA).