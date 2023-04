Numerose vittime per un tornado in Missouri, allarme in Usa

(ANSA) - NEW YORK, 05 APR - Una serie di tempeste sta attraversando gli Stati Uniti centrali dopo aver colpito parti di Iowa, Illinois, Missouri e Michigan, e minaccia più di 85 milioni di americani.

In Missouri, le autorità hanno confermato che ci sono diversi morti e feriti dopo che un tornado ha colpito la contea di Bollinger. Il sergente della pattuglia autostradale, Clark Parrott, ha detto alla Cnn che il numero esatto delle vittime non è chiaro perché le operazioni di salvataggio sono ancora in corso. Ulteriori temporali accompagnati da forti raffiche di vento, grandine e alcuni tornado sono possibili dalla Ohio Valley alla Lower Mississippi Valley. Ieri sono stati segnalati almeno altri nove tornado, di cui due in Iowa e sette in Illinois.

Le tempeste dovrebbero continuare per tutta la mattinata di oggi e la minaccia maggiore riguarderà la regione dei Grandi Laghi, comprese Chicago, Detroit e Indianapolis, dove sono possibili forti tornado dalla tarda mattinata fino alle prime ore della sera. (ANSA).